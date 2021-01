Celebridades

Projeto inédito de Cristiano Araújo terá participação de grandes nomes do sertanejo

Marília Mendonça, Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, o irmão do cantor, Felipe Araújo, e Bruno & Marrone começarão a gravar as músicas do sertanejo nos próximos meses

