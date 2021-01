Xuxa Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/01/2021 19:00

fotogaleria Rio - Xuxa relembrou o período em que trabalhava como modelo, em 1980. Em uma conversa com o Evaristo Costa, para o "CNN Series Originals", que vai ao ar neste domingo, a Rainha dos Baixinhos contou que nem sabia o que fazer com o que recebia.

"Na boa, a gente ganhava muita grana. Eram 8 mil reais por dia. Eu chegava em casa e dizia: 'o que eu vou fazer com tanto dinheiro? Onde eu vou botar isso?'", lembrou.



A apresentadora explicou que sua vontade de trabalhar no mundo da moda surgiu por causa das dificuldades financeiras enfrentadas pela família. "Eu queria trabalhar para ajudar a minha mãe, meu pai, para dar presentes para os outros. Era o meu intuito de criança. Era minha vontade de dar presente para quem eu gosto", disse.



Já nas passarelas, Xuxa contou que não era aceita no meio de trabalho. "Eu passei por um momento que as pessoas não me aceitavam como brasileira e não me aceitavam como modelo", afirmou.