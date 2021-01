Por IG - Gente

Publicado 24/01/2021 20:36 | Atualizado 24/01/2021 20:36

Rio - Neste Domingo, 24, Andressa Suita publicou uma foto mostrando que está comemorando o seu aniversário de 33 anos ao lado de um grupo de amigas e da irmã em uma viagem para Pirenópolis.



No seu Instagram, a modelo aparece em vários momentos curtindo a natureza, dançando, bebendo vinho com o grupo e até mesmo acendendo uma fogueira para assar marshmallows.



Possível reconciliação









Apesar de todos acharem que ela estaria quase voltando com o ex, o cantor Gusttavo Lima, que se separaram em outubro de 2020, mas na semana passada, foram flagrados juntos em um iate em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.