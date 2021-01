Leonardo posa com a mulher, Poliana Ag. News

Publicado 24/01/2021 21:10

Rio - Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha revelou em um bate-papo no Instagram, neste domingo, que não se arrependeu de ter perdoado as traições dele. Casados desde 1995, os dois são pais do cantor Zé Felipe.

"Cada um sabe de suas dores, seus pesos. Eu perdoei e foi uma decisão somente minha. Hoje tenho minha família unida como sempre quis. Não me arrependi e não me sinto diminuída por ter tomado essa decisão", explicou.

