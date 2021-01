Zyan, filho de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 26/01/2021 16:48

Rio - Giovanna Ewbank voltou a se derreter por Zyan, de seis meses, no Instagram, nesta terça-feira. A apresentadora mostrou fotos do filho todo lambuzado de comida.

fotogaleria

Publicidade

"Tem um bebê natureza que tá amando a sopinha de legumes orgânicos!!! Olha aí, Bruno Gagliasso, nosso baby Z tá muito guloso e amando beterraba igual a mamãe! Estamos tendo zero problemas com com a introdução das comidinhas naturais e frutinhas! Yes!", escreveu ela na legenda.

Gioh é casada com Bruno Gagliasso. Além de Zyan, o casal tem mais dois filhos: Títi, de 7 anos de idade, e Bless, de 6.