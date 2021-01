Gloria Pires reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 19:08 | Atualizado 27/01/2021 19:11

Rio - Gloria Pires encontrou uma maneira bem divertida de esclarecer a dúvida de alguns internautas. A atriz soltou a voz para negar que Fiuk não é seu filho. Ela compartilhou um vídeo no Instagram, nesta quarta-feira, cantando uma paródia de I Got a Feeling, do Black Eyed Peas, e negando ser mãe do cantor.

"A Gloria Pires. É a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não", cantou a atriz, modificando a letra original.

Na legenda, ela escreveu: "Descobri que virei um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e resolvi esclarecer a dúvida".

Fiuk é fruto do relacionamento da artista plástica Cristina Karthalian com Fábio Jr.