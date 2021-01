Bruna Gomes lança linha de camisetas com objetivo de potencializar a força feminina Hugo Barbier / Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 15:21 | Atualizado 28/01/2021 15:21

Rio - A influenciadora digital Bruna Gomes lança, nesta sexta-feira, sua primeira coleção de camisetas com estampas e frases exclusivas a fim de potencializar a força feminina. Após o sucesso de seu quadro no Instagram, o #PorTodasElas, que ofereceu protagonismo a mulheres diversas de diferentes segmentos, abordando temáticas como aceitação e autoestima, agora a criadora de conteúdo se prepara para estrear a primeira linha de sua marca, que foi fabricada por meio de métodos que não agridem a natureza, feita por materiais 100% ecológicos.

“Meu projeto nasce com o objetivo de desconstruir padrões, conscientizar e empoderar todas as mulheres, para que se sintam livres e cada vez mais representadas naquilo que vestem. Quero furar as bolhas e propagar beleza e autoamor”, destaca.

Com mais de 10 milhões de seguidores na internet, a comunicadora e empresária também irá destinar uma porcentagem do valor das peças para auxiliar ONGs de apoio às mulheres.