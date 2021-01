Grazi Massafera Reprodução

Publicado 28/01/2021 16:52

Rio - Foi só Grazi Massafera chegar das férias em Fernando de Noronha, onde aproveitou muito sol e mar ao lado do namorado Caio Castro, que a atriz já foi logo trabalhar. Em um ensaio feito nesta quinta-feira para uma marca de roupas, Grazi posou entre hortênsias em um jardim.

Com diferentes looks, Grazi sentou na grama, fez charminho com as flores e ainda divulgou os bastidores da produção nos seus stories do Instagram.