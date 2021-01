Leo Santana Divulgação

Publicado 29/01/2021 09:36 | Atualizado 29/01/2021 09:38

Rio - O cantor Léo Santana deu um presente e tanto à mãe, dona Marinalva Santana: um apartamento. Ele compartilhou, nesta quinta-feira, em suas redes sociais, o momento em que chegam ao local após a finalização dos últimos detalhes. No registro, Léo e dona Marinalva se emocionam muito. O carinho entre mãe e filho encantou os seguidores.

"Tudo por vocês, família. Vocês que me seguem sabem o quanto eu sou reservado e discreto com todos os meus, mas tinha que vir aqui compartilhar mais essa vitória com todos vocês que estão sempre ao meu lado", escreveu o cantor na legenda.

Em seguida, ainda falou sobre a ausência do pai, que faleceu em novembro de 2020. "Quando entreguei a chave do novo apartamento de meus pais, meu pai ainda estava em vida, mas devido a sua delicada saúde, decidimos juntos em deixar ele de boa no antigo apartamento e depois, sim, ele foi lá conhecer o novo... Enquanto estava finalizando a decoração e detalhes desse novo apartamento, ele acabou falecendo", postou Léo, que ainda se declarou ao pai: "Mas, com certeza, está orgulhoso do filho dele que sempre fez e faz pela sua família. Te amamos, pai", finalizou.

Nos comentários da publicação, Lore Importa, esposa do cantor, também deixou uma mensagem. "Coisa mais linda de ser ver! Tenho tanto orgulho de você! Te amo demais! Sua família merece", escreveu a dançarina.