Maria Lina Deggan, namorada de Whindersson, foi chamada de golpista após anunciar gravidez Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 29/01/2021 10:18

Rio - Maria Lina Deggan, namorada de Whindersson, foi chamada de golpista após anunciar que está grávida. A jovem mostrou no Stories, do Instagram, o print do comentário maldoso de duas pessoas que a acusavam de estar dando um golpe no humorista.

"Imagina, um dia está andando de Piracicabana por Blumenau, e no outro está grávida do Whindersson, com a Maísa sendo tia da criança. Que tudo", disse uma seguidora. Outra pessoa respondeu: "Você quis dizer: que golpe". A primeira pessoa, então, concordou. "É isto".

Maria Lina mostrou o print da conversa no Stories e repreendeu as duas. "Esse tipo de pessoa: NÃO SEJAM", escreveu. Após o desabafo, Maria Lina postou uma foto em que aparece toda sorridente, mostrando sua barriga de gravidez, ao lado de Whindersson.

"Felicidade demais para ligar para coisa ruim. Só amor no coração", escreveu.