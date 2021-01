Por O Dia

Rio - Após muitas especulações de que estariam vivendo um affair, Bruna Marquezine e Enzo Celulari foram fotografados juntos uma praia em Fernando de Noronha. A foto foi enviada e divulgada pelo Instagram Gossip do Dia neste sábado.

Solteiro desde o início do ano passado, Enzo Celulari - que é filho de Claudia Raia e Edson Celulari - já vem sendo apontado como o novo namorado da atriz nos últimos meses. Mesmo assim, os dois sempre fizeram questão de negar e debochar dos boatos. Mas agora, após o flagra, as especulações sobre o relacionamento secreto do casal voltaram a surgir.