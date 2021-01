Luiza Possi e o pai reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 14:43 | Atualizado 30/01/2021 15:03

Rio - Luiza Possi lamentou a morte de seu pai, Líber Gadelha, através do Instagram, neste sábado. O produtor musical morreu devido complicações da Covid-19 aos 64 anos.

"É com uma dor imensa e o coração na mão que eu venho aqui hoje dizer que o Nosso Guerreiro descansou. Escolhi essa foto que foi feita após um show nosso e estávamos felicíssimos! É assim que vou te guardar meu pai. Dentro de mim. Eu e meus irmãos, Marcela e Bernardo, e todos os familiares agradecemos demais todas as orações de vocês. Um beijo do que sobrou de mim", escreveu ela na publicação.