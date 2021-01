Rodolffo reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 15:00 | Atualizado 30/01/2021 15:40

Rio - Rodolffo levou a melhor na disputa da prova do anjo deste sábado no 'Big Brother Brasil 21', da TV Globo. O cantor disputou a prova com os outros sorteados: Fiuk, Camilla, Sara, Rodolffo, Viih Tube, Kerline, Lumena e Gilberto.

Na prova, duplas se enfrentavam em uma dinâmica com latas de tinta, em duelos de "mata-mata". Na última rodada, Gilberto e Rodolffo se enfrentaram, mas o sertanejo se saiu melhor.

Como de costume, após ser anunciado como o novo anjo, o brother precisou escolher dois participantes para o mostro. Os eleitos foram: Arthur, que vai se caracterizar e bailarina, e Acrebiano, que será o pirata.

Ele também ganha o direito de imunizar um participante. Rodolffo já tinha manifestado o desejo de salvar Caio da berlinda.