Caio reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 17:20 | Atualizado 30/01/2021 17:20

Rio - O 'Big Brother Brasil 21', da Globo, tem movimentado as redes sociais. Prova disso é que o número de seguidores dos confinados já aumentaram consideravelmente. No time pipoca, Caio foi o primeiro anônimo a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram em apenas seis dias de programa.

fotogaleria

Publicidade

Antes de entrar na atração, o goiano tinha apenas 900 seguidores.

Os perfis de outros participantes também estão bombando como o de: Juliette, com 900 mil, Gilberto, com 740 mil, Arthur, com 532 mil e Thais, com 520 mil.

Publicidade