Nascem as filhas de Cleber: Ísis e Maya reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 30/01/2021 19:24 | Atualizado 30/01/2021 19:27

Rio - As filhas gêmeas do cantor sertanejo Cleber, da dupla com Cauan, nasceram neste sábado, na maternidade Amparo, em Goiânia. As bebês se chamam Ísis e Maya. Elas e a mãe, Ingrid Mezzon, passam bem.

fotogaleria

Publicidade

A notícia do nascimento foi dada através do Instagram de Cleber e Cauan. "Nossa duplinha sertaneja Ísis e Maya estrearam nesse dia 30 de janeiro... Aquarianas igual a mamãe. Gente, o papai está tão feliz e muito chorão", diz a mensagem.