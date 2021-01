Pétala Barreiros e Duda Reis Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 09:54 | Atualizado 31/01/2021 10:00

Rio - No último mês, dois relatos de abusos contra a mulher chamaram a atenção do país. De um lado, Pétala Barreiros, que acusava o ex-marido de agressão, violência psicológica e negligência com os filhos. Do outro lado, Duda Reis, que tinha acusações similares com o cantor Nego do Borel. Enquanto os processos correm na Justiça, as duas mulheres receberam apoio nas redes sociais e, na noite deste sábado, decidiram se encontrar pela primeira vez pessoalmente.

Em vídeo postado nas redes sociais, as duas se declararam uma para outra e se disseram felizes com o encontro. Ao serem perguntadas se "a dor" as uniu, as influenciadoras responderam: "a dor une todas as mulheres". Nas redes sociais, elas e mais um grupo de amigas se denominaram como "Patroas Squad", ou "grupo das patroas", em português.