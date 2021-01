Duda Reis, Pétala Barreiros, Karen Kardasha, Bella Borges, Ana d’Utra Vaz e Lucia Clyn Reprodução

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 12:05 | Atualizado 31/01/2021 12:09

Rio - Após se encontrarem pela primeira, Duda Reis e Pétala Barreiros dividiram - ao lado de algumas amigas - situações de abuso vividas em antigos relacionamentos. No começo do vídeo - que é feito em formato de Tik Tok - as amigas brincam sobre "passar pano", ou seja, perdoar, para atos de desonestidade e abusos de antigos parceiros.

Pétala é a primeira falar e relembra: "Uma amiga levou uma mulher para ficar com meu ex enquanto eu estava fora", disse. Duda Reis também dividiu um relato forte. "Eu já fui para a Igreja orar por um antigo relacionamento e quando cheguei em casa ele estava na cama com outra", contou.

Nas redes sociais, elas e mais um grupo de amigas se denominaram como "Patroas Squad", ou "grupo das patroas", em português.