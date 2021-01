Cleo reprodução da TV Globo

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 15:30 | Atualizado 31/01/2021 15:48

Rio - Cleo, de 38 anos, confessou que já ficou um ano sem fazer sexo em entrevista ao Altas Horas, da TV Globo, no sábado. "Eu fiquei [um ano sem sexo], mas assim... Foi acontecendo. Eu não escolhi uma data, eu já tinha ficado cinco meses, seis meses e aí aconteceu. Eu sempre digo que a energia sexual é a mais importante que tem, e é por isso que você tem saber bem o que está fazendo com ela", disse a atriz.

Serginho ainda perguntou o que ela achou da experiência. "Eu não reclamo, foi bom", comentou.

O assunto surgiu após o apresentador questionar Padre Fábio de Melo, também convidado, sobre o celibato e comentar com o religioso que existem vários dogmas em relação ao tema. "Dogmas são referenciais que nos ajudam a compreender a verdade. São estabelecidos de acordo com cada tempo, com cada época, e de acordo com a necessidade que a fé tem naquele momento histórico", disse o padre, que continuou: "Mas, muito mais para mim, eu compreendo que o celibato é um facilitador. (...) Toda energia sexual demanda muito de nós. (...) O fato de eu não construir uma família, e ser livre para cuidar de todos os que precisarem de mim, esse é um fator muito interessante."