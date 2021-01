Por O Dia

Publicado 31/01/2021 15:46

Rio - Campeã do 'Big Brother Brasil 13', Fernanda Keulla atraiu todos os olhares na praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, neste domingo. Com um biquíni fio-dental, a advogada exibiu o corpão em forma.

fotogaleria

Publicidade

Com o calorão que fez, a loira aproveitou e tomou um banho de mar para se refrescar.

Fernanda, que estava no local com alguns amigos, também mostrou toda sua simpatia e acenou para o paparazzo que a fotografava.