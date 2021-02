Dennis Dj e Gilberto, do BBB 21 reprodução do instagram

Publicado 31/01/2021 18:58 | Atualizado 31/01/2021 19:03

Rio - Gilberto chegou no 'Big Brother Brasil 21', da Globo, super empolgado. Na casa, ao dançar algumas 'músicas', ele solta logo o 'Tchaqui tchaqui'. A expressão ficou famosa dentro do reality e, pelo visto, fora dele também.

É que Dennis DJ resolveu fazer um funk em homenagem ao participante do programa. "Funk do tchaqui tchaqui tcha tchaqui tcha tchaqui tcha Tchaki Tchaki", escreveu o DJ no Twitter. No Instagram, ele publicou: "Gilberto convocou todo mundo para dançar o tchaqui tchaqui tcha e eu fui junto. Fiz até o remix".

Confira a música!