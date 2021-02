Luciana Gimenez e o namorado reprodução do instagram

Publicado 31/01/2021 19:40

Rio - Luciana Gimenez está com o namorado, o empresário Eduardo Buffara, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Os dois curtiram um passeio de lancha pelo local e posaram coladinhos na embarcação.

O clique foi compartilhado pela apresentadora no Instagram, neste domingo.

Mais cedo, a apresentadora mostrou no Instagram Stories o "perrengue chique" que passou no aeroporto da região. Ela precisou puxar sua mala pelo chão batido do local.