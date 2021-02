Preta Gil usa edição e faz alerta Reprodução

Publicado 01/02/2021 09:29 | Atualizado 01/02/2021 09:32

Rio - Em uma sociedade obcecada por seguir padrões de beleza inalcançáveis, Preta Gil sempre se levanta como um voz de empoderamento e aceitação. Neste domingo, no entanto, a cantora chocou seus seguidores ao postar uma foto em que abusava dos efeitos da edição, fazendo retoques em seu corpo. Mas os seguidores mais antigos logo desconfiaram de alguma estratégia de Preta, que não tem o hábito de usar esses recursos.

E não é que eles acertaram? Mais para o fim da noite, a cantora postou um vídeo em que comparava a foto original e o retrato postado anteriormente. As edições feitas mostram um corpo quase plástico, padronizado e sem personalidade, enquanto a foto original revela a estética real de Preta.

Além de mostrar o peso da edição, a cantora aproveitou a postagem para fazer um alerta. Vale lembrar que, na última semana, mais uma influenciadora digital - já considerada nos padrões estéticos impostos pela sociedade - morreu após uma lipoaspiração. No texto, Preta escreve que nem sempre teve uma relação de aceitação com seu corpo, mas que a busca por esse padrão "só vai adoecer".

Confira o texto na íntegra!

"Quem me vê hoje pode achar que eu sempre tive essa relação mais liberta com meu corpo, mas nem sempre foi assim. O processo de autoamor para mim e minha geração não foi fácil, sou de uma época em que não tinha outra alternativa a não ser o padrão. O único corpo possível era magro e sarado. Eu tentei me enquadrar nesses padrões, mas adoeci meu corpo e minha alma. Foi uma longa jornada ate aqui.

Passei a me amar, amo meu corpo do jeito que ele e. Sei que a maturidade me ajudou, por isso eu digo e repito para você que e jovem, não perca seu tempo tentando se enquadrar em um padrão que só vai te adoecer. Busque se amar, se respeitar e enxergar a beleza em todos os tipos de corpos, inclusive o seu próprio!"