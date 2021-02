Marina Ruy Barbosa Fernando Tomaz/ Lifestyle Mag

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 14:42 | Atualizado 01/02/2021 14:44

Rio - Marina Ruy Barbosa é mais uma famosa que está ligadinha no 'Big Brother Brasil 21', da Globo. A atriz usou deu Twitter, no último domingo, para comentar o reality. Durante um bate-papo com seus seguidores, a ruiva revelou em qual participantes ela "dava uns beijos", agora que está solteira. "Em ninguém", garantiu.

fotogaleria

Publicidade

Em ninguém. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) February 1, 2021

Ela ainda revelou quais são seus participantes favoritos: "Projota, Carla [Diaz] e Juliette", afirmou.

Publicidade

PROJOTA

CARLA

JULIETTE — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) February 1, 2021

Assim como muitos outros famosos, Marina demonstrou insatisfação com as atitudes de Karol Conká ao responder uma fã. "Não dou conta da Karol. Leva ela pra você, Mari", comentou um seguidor. "Pode ficar, meu anjo de luz. Hihihi. A casa aqui tá cheia", brincou a atriz.

Publicidade