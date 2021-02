Perlla coloca botox reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 19:05

Rio - Perlla, de 32 anos, usou seu Instagram Stories, nesta segunda-feira, para mostrar o resultado do procedimento estético que fez: ela aplicou botox no rosto. "Diário do botox. É uma diferença absurda. Eu me sinto segura para sorrir", escreveu ela, exibindo a redução de suas linhas de expressão.

Na rede social, ela ainda aproveitou para desabafar sobre as mensagens que tem recebido. "Galera me manda cada mensagem. Uns mandam o pinto, outros mensagens. Homens, mulheres não sentem tesão em nudes. Pelo amor de Deus. Isso é close erradíssimo. Estou ficando preocupada", comentou a funkeira.