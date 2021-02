Rafa Kalimann reprodução do instagram

Publicado 02/02/2021 14:39 | Atualizado 02/02/2021 15:11

Rio - Rafa Kalimann já demonstrou sua torcida pela permanência do ex-marido, Rodolffo, na casa do 'Big Brother Brasil 21' no paredão desta terça-feira. Através do Instagram, a digital influencer também revelou que apoia um possível relacionamento entre o cantor e Sarah, do grupo Pipoca.

O perfil Cutucadas, do Instagram, fez uma publicação mostrando que Rafa começou a seguir Sarah na rede social. Um internauta, então, comentou: "Só eu eu que estou shippando ela com o Rodolffo?", escreveu a seguidora.

Para a surpresa de muitos, a influencer respondeu: "Eu também! Amei ela ontem", comentou Rafa, fazendo referência a postura de Sarah, que tentou entender o lado de Lucas Penteado na polêmica com Karol Conká.