Publicado 02/02/2021 16:12

Rio - Isabella Scherer falou sobre sua relação com o corpo através do Instagram Stories, na noite de segunda-feiral. Ao responder um internauta, a atriz, que completa 25 anos, no próximo dia 17, disse que aprendeu a lidar com suas estrias.

- Já odiei muito (as estrias), já quis fazer laser, mas eu aceitei porque eu não tive o que fazer. As minhas são no seio só", afirmou ela, que confessou na legenda: "Já gastei muito com cremes. Mas hoje em dia nem ligo, juro". - Já odiei muito (as estrias), já quis fazer laser, mas eu aceitei porque eu não tive o que fazer. As minhas são no seio só", afirmou ela, que confessou na legenda: "Já gastei muito com cremes. Mas hoje em dia nem ligo, juro".

Isabella também falou sobre os exercícios físicos que pratica. "Eu misturo crossfit, corrida, treinos que eu pego no Instagram de abdominal" explicou.