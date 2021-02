Por IG - Delas

Rio - Sabrina Petraglia, que está no ar na reprise de "Haja Coração", tem conversado bastante com os seguidores sobre maternidade e fez um relato do trabalho de parto que durou 21 horas através do Instagram Stories. A segunda filha da atriz, Maya, nasceu no final de dezembro. A bebê é fruto do relacionamento da atriz com Ramon Velázquez.

Na rede social, ela contou que sua médica aconselhou a indução do parto quando estava com quase 38 semanas de gravidez. Essa decisão foi tomada porque a atriz estava com um problema com a bilirrubina, que não estava sendo eliminada pelo corpo como deveria e poderia contaminar a placenta e o bebê. Por isso decidiram adiantar o nascimento de Maya e induzir um parto normal.

"No dia 25, coloquei um balão, no dia 26 eu internei e fiquei vinte e uma horas em trabalho de parto. Eu senti uma dor. Colocaram oxitocina, e quando a bolsa estourou, senti a maior dor da minha vida. Com seis ou sete centímetros de dilatação, pedi analgesia, porque não aguentei", contou Sabrina. A atriz disse que a bebê eventualmente se ajeitou na posição correta, mas ela era muito grande para o parto normal, por isso acabou nascendo de cesária.

Em uma conversa com os seguidores, ela também falou sobre a diferença entre os partos dos dois filhos. "Cada um da sua maneira, da forma que tinham que ser. Com certeza os dois melhores dias da minha vida. Gael nasceu prematura, com 34 semanas, algo que não esperávamos. Apesar de todo o medo que vivemos, essa experiência nos trouxe uma fortaleza e uma conexão indescritível. Já com a Maya não houve susto, tentamos o parto normal e por fim ela veio ao muno em uma segunda cesárea humanizada, linda e igualmente transformadora", a atriz postou no Stories.