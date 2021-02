Cesar Filho reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 17:47 | Atualizado 02/02/2021 17:51

Rio - Aos 60 anos, Cesar Filho foi diagnosticado com o novo coronavírus. O apresentador deu a notícia através de seu Instagram, nesta terça-feira.

"Infelizmente, testei positivo para a Covid-19. Graças a Deus, estou muito bem. Vou me afastar um pouco aqui das redes sociais para poder repousar e retornar o quanto antes. Muito obrigado pelo carinho e preocupação. Em breve, com as bençãos de Deus, estaremos juntos", escreveu ele na legenda.

No vídeo, ele falou sobre seus sintomas: "Eu não estive muito bem no sábado, tive dor no corpo, cansaço e coriza. De sábado para domingo tive uma elevação de temperatura e tomei remédios para reduzir a febre. Acordei super bem no domingo (31), mas no decorrer do dia voltei a me sentir mal. Ontem, durante a tarde, foi confirmada a presença do vírus no meu corpo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Filho (@cesarfilho)