Publicado 02/02/2021 18:28 | Atualizado 02/02/2021 18:33

Rio - Sempre discreta quando o assunto é sua vida pessoal, Maitê Proença acabou entregando seu atual estado civil ao responder algumas perguntas de seus seguidores no Instagram. A atriz afirmou estar solteira, mas que não está com o coração fechado. Seu último relacionamento que se tornou público foi com o empresário Eduardo Faria de Carvalho, com quem namorou durante mais de dois anos.

"Se meu príncipe cair do teto porque não tenho saído de casa. Agora vai ser difícil, mas estamos abertos, nunca se sabe. Quem sabe não vem num drone ou não apareça trazido por uma cegonha", disse Maitê, com bom humor.

Ela também falou sobre os dois ensaios que fez para a "Playboy". O primeiro foi em 1987, logo depois de viver Dona Beija na TV e que virou recordista de vendas na época. O segundo, de 1996, teve a região da Sicília, na Itália, como cenário, e é lembrado até hoje pelos fãs. "Os dois foram revolucionários porque não se fazia isso naquele tipo de revista. Eu só fiz para mostrar que era possível não ser vulgar naquela publicação. Fazer numa revista de arte, seria o esperado, ali não".

Maitê teve ainda seu momento de conselheira amorosa ao ser questionada se vale a pena investir num amor platônico: "Amor sempre vale. Quando a gente está apaixonado e o sexo é uma porcaria, a gente segue naquilo. E não pelo sexo. É o amor que faz o coração pular e bater. Amor sempre vale a pena".