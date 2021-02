Juliana Paes reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 20:29 | Atualizado 02/02/2021 20:33

Rio - Juliana Paes deixou seus fãs de queixo caído ao publicar uma série de fotos de biquíni no Instagram, nesta terça-feira. A atriz exibiu seu corpão em forma ao posar na Pedra do Telégrafo, na Zona Oeste do Rio.

'Cada um com sua Tieta...", brincou a atriz na legenda, citando a personagem protagonista da novela "Tieta" (1989), interpretada por Betty Faria.



Famosas como Cleo e Letícia Spiller elogiaram a beleza e boa forma de Ju Paes. "Deusa", publicaram. Os anônimos também fizeram alguns comentários como: 'Linda' e 'Perfeita'.

