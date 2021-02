Dayane Mello é alvo de ameaças e ataques xenofóbicos Reprodução Internet

Publicado 03/02/2021 09:04 | Atualizado 03/02/2021 13:27

Rio - Lucas Mello, irmão da modelo brasileira Dayane Mello, morreu na noite desta terça-feira. Dayane é uma das finalistas do "Gran Fratello VIP", que é a versão italiana do "Big Brother". Lucas morreu após um acidente de carro em Lontras, em Santa Catarina. Dayane foi informada sobre a morte do irmão caçula na manhã desta quarta. Ela foi chamada ao confessionário e decidiu não desistir do reality show.

"Lamentamos ser verdadeira a informação feita por Juliano, que diz que o irmão mais novo de Dayane Lucas Mello, veio a falecer no dia de hoje. Dayane será informada assim que possível. Enquanto isso, pedimos que dediquem pensamentos positivos a Dayane e sua família. Vamos nos conectar e ficar o mais próximo possível e continuar a dar a todo o afeto que ela precisa", disse a equipe da brasileira em comunicado no Instagram em um primeiro momento.

Pouco depois, os fãs foram informados de que Dayne recebeu a notícia no confessionário e foi acompanhada por um psicólogo.

Finalista

Dayane Mello é uma das finalistas do "Gran Fratello VIP". A modelo brasileira venceu a votação para escolher quem iria direto para a final do reality show, que acontecerá no dia 26 de fevereiro. Dayane está confinada no programa há quatro meses. Ela ganhou o apoio do público brasileiro após ser alvo de ataques misóginos e xenofóbicos. Até o momento, ela já foi indicada a 11 paredões.