Por IG - Gente

Publicado 04/02/2021 13:56

Rio - A estreia da nova temporada do "De Férias com o Ex Celebs" está prevista para estrear em abril e alguns nomes de participantes já começaram a ser revelados. Devem estar por lá Tarso Brant, ator trans que está no ar na reprise de "A Força do Querer", e também o sertanejo Bruninho, dupla de Davi.



Segundo o colunista Fefito, Bruninho é um dos famosos que irá para o reality de pegação da MTV. O cantor está sumido das redes sociais, assim como Marina Gregory, vencedora do "The Circle Brasil", e a influencer Ingrid Ohara, que também são cotadas para o "De Férias com o Ex".

A MTV já confirmou que Laryssa Bottino estará na próxima temporada do programa. A influencer participou da quarta edição do reality e deu o que fala recentemente por se envolver em uma polêmica com Ariadna Arantes por causa de uma pulseira. Os ex-participantes Pedro Ortega e Maju Mazalli também devem voltar ao "De Férias com o Ex".