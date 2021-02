Zilu Camargo Reprodução/Instagram

Publicado 04/02/2021 15:27 | Atualizado 04/02/2021 15:28

Rio - Ao contrário do que muitos pensam, Zilu Godoi, ex-mulher de Zezé di Camargo, é a responsável pela limpeza de seu apartamento em Miami. A empresária matou a curiosidade dos internautas através de seu Instagram Stories, nesta quinta-feira.

"Quem cuida da sua casa?", quis saber o seguidor. Zilu, então, respondeu: "Eu mesma! Inclusive no mue canal, em breve, vou mostrar para vocês como faço a limpeza aqui do meu apartamento".

Ela ainda esclareceu que conta com a ajuda de uma profissional para limpar sua casa em um condomínio de luxo em Alphaville, em São Paulo. "Minha fiel e amada Vera. Está comigo há mais de 30 anos", afirmou.

No bate-papo com os internautas, Zilu também falou sobre a pensão de que receberia de Zezé: "Não recebo pensão do Zezé há mais de dois anos. Hoje, me viro com meus próprios recursos".