Jornalista Thiago Oliveira Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 09:15 | Atualizado 05/02/2021 10:19

Rio - Thiago Oliveira , que vai assumir o posto de apresentador titular do "Esporte Espetacular", da Rede Globo, em março, chamou a atenção os internautas ao revelar uma curiosidade. Ao responder a pergunta de um seguidor do Instagram, ele contou com quem é confundido nas ruas.

O jornalista, que atualmente reside em São Paulo, revelou ser confundido com o cantor Léo Santana quando está nas ruas do Rio de Janeiro.

"Já confundiram você com o Léo Santana?", perguntou um seguidor. "Verdade. Muitas vezes no Rio de Janeiro, mas sou um rato ao lado dele", brincou o jornalista sobre o físico do cantor baiano.