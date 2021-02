Kayky Brito Jeff.Segenreich

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:04 | Atualizado 05/02/2021 10:18

Rio - O ator Kayky Brito chamou a atenção dos seguidores do Instagram, nesta quinta-feira, ao mostrar uma técnica inusitada para drilhar o calor de quase 40º que fazia na cidade do Rio de Janeiro. No registro audiovisual, ele aparece 'entrando' em uma geladeira.

fotogaleria

Publicidade

"O calor do Rio... Corpo todo suado... Quando você abre a geladeira, você até esquece o que vai fazer", disse ele no vídeo postado no Instagram. Os internautas, em seguida, responderam a criatividade do ator.

"Achei que vc ia falar "'quando você abre a geladeira e pega uma gelada... é o melhor momento'", disse um seguidor. "Maravilha de barba", elogiou uma fã. "Meu homem, você quer que eu assopre no pé do teu ouvido?", sugeriu uma terceira.