Publicado 05/02/2021 10:27

Rio - Com o relacionamento assumido há quase 5 meses, Luísa Sonza e Vitão não se desgrudam mais. Após voltarem de um período de férias em Fernando de Noronha, o casal participou de um ensaio de fotos para a revista 'Marie Claire'. Nas fotos, a cantora aparece de lingerie no colo do namorado.

Nos comentários, o que não faltaram foram elogios ao casal. Entre os famosos, Marina Ruy Barbosa se destacou ao falar de Luísa. "Gata empoderada", escreveu. O comentário faz referência ao movimento de libertação feminina que a cantora e a atriz compartilham. Tanto Luísa quanto Marina foram vítimas de xingamentos machistas após se divorciarem.