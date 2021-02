Gretchen reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:48 | Atualizado 05/02/2021 10:55

Rio - Gretchen revelou que vem recebendo criticas de seguidores e mensagens de ódio após se lançar como "caoch de vida" na internet com o marido, Esdras de Souza. Na noite desta quinta-feira, ela usou o Instagram Stories para se pronunciar sobre o assunto e dizer que não se abala com tais palavras negativas.

"Bom dia, meus amores. Primeiro lugar, quero agradecer todo o carinho de vocês, me desejando sorte no meu novo empreendimento", começou Gretchen. "Continuando... Quero dizer para aquelas pessoas, aqueles haters que sempre entram para falar coisas que não devem, para achar que vão incomodar, para querer me deixar com a autoestima baixa. Gente, eu não tenho esse problema", seguiu ela.

Ela reiterou que não pretende desistir das mentorias. "Quero dizer para vocês, que estão incomodados por eu estar dando uma mentoria, que isso não me abala, que não estou incomodada com os comentários de vocês. A única coisa que tenho feito é bloquear e excluir" disse.

Ela ainda rebateu as falas de pessoas que dizem que ela "só pode ensinar a se separar". "Até vocês, haters, que não estão felizes de eu estar aqui linda, com a minha autoestima maravilhosa, com um homem incrível... Pessoas que, de repente, passaram pela vida dele e que estão incomodadas de eu estar no lugar de vocês, ou até de vocês não terem dado valor, não estou preocupada. Só quero dizer que até vocês eu posso atender. Para, quem sabe, ajudar vocês a se amarem, a descobrir a mulher que são. Inclusive fazer com que vocês consigam sucesso e vitória na vida, como eu tenho conseguido na minha", prosseguiu ela.

No final, Gretchen mandou um recado direto aos haters: "Estou disposta a atender até vocês, haters e mulheres mal amadas. Que vocês tenham a plenitude de conseguir o equilíbrio de uma vida cheia de paz como eu tenho".