Rafa Kalimann reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 18:38 | Atualizado 05/02/2021 18:52

Rio - Rafa Kalimann voltou a falar sobre o que está achando do 'Big Brother Brasil 21' através do Instagram Stories, nesta sexta-feira. A digital influencer confessou que tem vontade de entrar na casa após ver as atitudes de alguns participantes.

"Não estou dando conta do Big Brother. Está embrulhando o estômago. Não sei é porque estou revivendo tudo, sentindo que vocês estavam sentindo do lado de cá... Não sei. Mas dá vontade de entrar lá", disse ela.

Rafa também costuma a usar o Twitter para dar sua opinião sobre a atração. Ela já chegou a pedir votos para o ex-marido, Rodolffo, voltar do paredão e até deixou clara sua insatisfação com Karol Conká.

"Karol Conká é vazia. Agora eu vi mesmo, a participante de reality que mais está causando revolta e rejeição no Brasil por ser tão desumana falando da campeã da última edição. Agora eu tremi aqui pra valer, viu", comentou ela, ao defender Thelma sobre um comentário que a cantora fez.