Publicado 08/02/2021 19:27

Rio - Arcrebiano falou sobre seu envolvimento com Karol Conká durante um bate-papo na área externa da casa do 'Big Brother Brasil 21' com Sarah e Gilberto. Ele deixou claro que e não queria se relacionar com ninguém no confinamento por causa do jogo. "Só que ela insistiu tanto", destacou ele, fazendo referência a rapper.

Sarah se divertiu com o comentário e opinou: "Não acho que teria coragem de insistir para alguém ficar comigo". Bil, então, comentou que a flechada que Karol tinha 'recebido dele' foi ela mesma quem deu: "Aquela flechada foi ela que deu, não foi eu não. Pegou o celular na minha mão e deu", afirmou.

Gilberto ficou surpreso com a revelação: "Ela manipula até o casal dela", disse ele, que ainda afirmou que Karol só tomou essa atitude para distanciar a Carla Diaz de Arcrebiano.

O economista também comentou que a curitibana mente sendo filmada 24h, imagina o que ela faria longe das câmeras. "Pior que as pessoas em volta dela são inteligentes, como caem nisso?", perguntou Bil.