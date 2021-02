Wesley Safadão e Thyane Dantas Reprodução Internet

Rio - Wesley Safadão passou a noite desta segunda-feira no maior clima de romance com a mulher, Thyane Dantas. O cantor postou no Instagram uma foto em que aparece abraçadinho com Thyane sob a luz da lua. "Eu e ela", escreveu na legenda da imagem.

O casal recebeu vários elogios. "Casal lindo", disse uma pessoa. "Amo vocês juntinhos", comentou outra admiradora. "Adoro", disse um seguidor. Wesley Safadão e Thyane Dantas estão casados desde 2016. Eles são pais de Ysis, de 6 anos, e Dom, de 2. O cantor também é pai de Yhudi, de 7, fruto do extinto casamento com Mileide Mihaile.