Patricia Leitte Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 10:07 | Atualizado 09/02/2021 10:23

Rio - A ex-BBB Patrícia Leitte, que participou do "Big Brother Brasil 18", conversou com a apresentadora Márcia Goldschimidt em uma live no Instagram e contou como foi afetada por sua participação no reality show. Patrícia foi eliminada com 94,26% dos votos e sofreu uma grande onda de ataques na internet. As coisas ficaram tão sérias, que a ex-BBB chegou a pensar em suicídio.

"Sofri muito. Pensei em suicídio, por isso eu falo que cancelamento é muito difícil. Eu ia pular do sétimo andar de cabeça e Deus não deixou. A minha irmã sentiu que eu ia fazer isso, porque eu não aguentava mais as pessoas me agredindo, as pessoas dizendo coisas que eu não era", relembrou.

Patrícia ainda contou que já tinha tudo planejado. "Planejei tudo. Deixei uma carta escrita. A gente almoçava todo mundo junto na casa da minha irmã e nesse dia eu pedi para minha mãe ir que eu ia depois, mas eu não ia... Porque eu ia pular. Aí, minha mãe foi pra lá. Quando ela chegou sem mim, a minha irmã sentiu. Ela chegou a tempo e eu estava para pular", revelou.

O filho de Patrícia, que na época tinha 11 anos, também sofreu bullying. Patrícia chegou a ser proibida de ir ao colégio do menino. A ex-BBB também falou sobre a rejeição a Karol Conka. "Não sei como a Karol Conká vai encarar o que tem esperando por ela aqui fora. Nunca falei isso pra ninguém, mas eu estou falando porque eu me sinto na obrigação de falar sobre essas coisas que estão falando da Karol Conká. Tudo bem que ela tá fazendo merd*, mas gente, vamos maneirar. Porque eu sei o que eu passei", disse.