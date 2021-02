Dany Bananinha está triste por não ter se recuperado ainda de cirurgia de nódulo no seio Reprodução Internet

Rio - Dany Bananinha chorou ao falar sobre seu estado de saúde nas redes sociais. A assistente de palco de Luciano Huck operou um nódulo no seio e acredita que já deveria estar recuperada. "Estou sumidinha daqui porque estou um pouco tristinha esses dias. Já era para eu estar recuperada do meu peito, mas tive um probleminha mesmo tomando todos os cuidados. Isso está me deixando muito triste, muito mesmo. Prefiro não aparecer aqui para vocês. Obrigada por sentirem a minha falta. Mesmo sem entender, eu confio em ti Senhor", disse Dany no Instagram.

A assistente de palco já havia falado anteriormente sobre a descoberta do nódulo. "Antes de engravidar eu já estava com contratura capsular. Mas fazendo todos os exames, a Dra falou, 'se ela não te incomodar fisicamente e nem esteticamente, tudo bem'. Depois eu engravidei, consegui amamentar, graças a Deus, e quando parei, comecei a sentir muita dor no peito esquerdo, então fiz os exames e constatamos o nódulo. Mas o que chamou a atenção do médico, era o tamanho de um outro nódulo, que era em torno de 8 por 4 cm e se encontrava dentro dessa cápsula, ou seja, em contato direto com meu implante, o que poderia ter dado infecção", disse Dany para a revista "Quem".

"Foi uma cirurgia longa e difícil, mas graças a Deus o Dr. Bernado e sua equipe conseguiram retirar completamente tudo. Está indo bem graças a Deus. Agora é rezar pra me recuperar bem e logo".