Rio - Ana Furtado, de 47 anos, dividiu com os fãs uma grande novidade no Instagram, na última segunda-feira. A apresentadora comprou um novo apartamento e comemorou a notícia através da rede social. Ela até mostrou algumas imagens do local e deixou claro que não vai se mudar da casa que vive atualmente. A esposa de Boninho ainda destacou que vai fazer uma grande obra no 'novo lar' nos próximos três meses.

No Instagram Stories, nesta terça-feira, ela voltou a falar sobre o assunto: "Compartilhei com vocês que eu realizei um sonho, da compra de um outro apartamento. E por que é um sonho? Ele começou a ser construído quando a minha filha nasceu. Eu desejei isso muito e por isso eu trabalhei demais. Até ela estar adulta para ir morar lá sozinha, esse apartamento vai servir pra mim como uma base de trabalho, para minha família e meus amigos", disse ela, que é mãe de Isabella, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Boninho, no Instagram Stories.





