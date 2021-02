Maiara e Fernando Zor Reprodução

Publicado 10/02/2021 11:14 | Atualizado 10/02/2021 11:19

Rio - Fernando Zor e Maiara estão aproveitando as férias nas Ilhas Maldivas. Os cantores sertanejos publicaram, na manhã desta quarta-feira, fotos em que aparecem tomando um café da manhã luxuoso em um hotel que possui diárias de cerca de R$ 30 mil.

Com direito a vista paradisíaca, o cantor comentou, no Instagram Stories, sobre o local em que está com a amada. "Fiz questão de tirar o filtro porque nesse lugar não precisa. É surreal. Olha a cor daquela água", disse ele, mostrando o mar com diferentes tonalidades de azul.

Já Maiara desejou "bom dia" aos seguidores e recebeu muitas respostas nos comentários. "Lindos demais", disse um fã. "Que paraíso! Deus abençoe vocês", desejou outra. "Vocês merecem toda a felicidade do mundo", comentou uma terceira.