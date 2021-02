Mariana Goldfarb Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 10:15

Rio - Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, surpreendeu os seguidores ao postar um clique sensual nesta quarta-feira. No Instagram, a modelo postou um registro em que aparece cobrindo os seios apenas com os fios do seu cabelo castanho claro.

fotogaleria

Publicidade

“Natureza selvagem”, legendou a modelo no clique em que exibe sua beleza natural. Em seguida, recebeu muitos elogios e comentários positivos dos fãs.

"Beleza q vem de dentro! Com força e poder", disse uma pessoa em resposta ao clique sensual. “É surreal o tanto que você é linda”, disparou outra seguidora. “A foto mais linda desse Instagram”, elogiou uma terceira.