Cleo sensualiza na web Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 11:57 | Atualizado 11/02/2021 12:34

Rio - Cleo Pires subiu a temperatura da web e arrancou elogios dos seguidores nesta quinta-feira. No Instagram, a atriz compartilhou uma foto ousada em que aparece usando um look nada discreto: biquíni com longas franjas e salto alto.

Cleo, que dispensou o uso de legenda para a foto, recebeu muitos elogios na publicação. “Cleo do céu”, disse uma seguidora. “Meu Deus, que mulher”, exclamou outra fã. “Não dou conta de tanta beleza”, disse uma terceira admiradora. "Se eu tivesse estruturas, ok. Dá próxima, avisa o tiro", pediu mais um.