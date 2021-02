Ticiane Pinheiro Reprodução

Publicado 11/02/2021 13:45

Rio - Ticiane Pinheiro entrou na brincadeira do jogo 'Verdade ou Mentira', do Instagram Stories, nesta quinta-feira. Ao responder os internautas, a apresentadora confessou que pensa em ter mais filhos com o marido, o jornalista César Tralli.

Para confirmar a informação, ela publicou um vídeo, no estilo boomerang, balançando a cabeça, mostrando que sim.

Ticiane também contou se é uma pessoa ciumenta no dia a dia. "Já fui muito. Hoje amadureci e sou cuidadosa", explicou.



Casada com César Tralli desde 2017, a apresentadora é mãe de Manuela, fruto de sua relação com o jornalista, e de Rafaella Justus, de seu casamento com Roberto Justus.