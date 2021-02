Luiza Ambiel Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 14:52 | Atualizado 11/02/2021 14:54

Rio - Em entrevista ao 'Sensacional', da RedeTV!, Luiza Ambiel revelou que recebe muitos nudes de mulheres e não descartou a possibilidade de namorar com uma. "Recebo muitos nudes e a maioria é de mulher. Não fiquei, mas não posso falar que nunca. E se eu me apaixonar pela pessoa em si, independente do gênero? Não sei", disse ela a Daniela Albuquerque.

A ex-peoa também confessou que levou um fora do seu último affair, mas não confirmou se era Cartolouco, com quem flertou durante "A Fazenda".

Durante o bate-papo com a apresentadora, Luiza relembrou seu romance com Luiz Carlos, vocalista do "Raça Negra", e falou sobre polêmica com a música "É Tarde demais". É que durante o reality da Record ela disse que a música foi feita pra ela e acabou sendo desmentida por Luiz Carlos.

"Não foi essa música que ele fez para mim, mas não lembro ao certo qual era. Lembro que falava de amor. Quando nos separamos, bloqueei tudo relacionado a ele da minha mente, mas ele fez a música na minha frente, tirando no violão e dizendo que era para mim. Ele é charmoso", concluiu.