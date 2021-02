Desfile do Salgueiro em 2020, Viviane Araújo. Daniel Castelo Branco

Publicado 11/02/2021 18:17 | Atualizado 11/02/2021 19:12

Rio - Viviane Araújo não esconde sua tristeza em não poder pisar na Marquês de Sapucaí este ano. Rainha de bateria do Salgueiro, ela diz concordar com o cancelamento dos desfiles por conta da pandemia, mas confessou ficar triste com a situação, durante uma live com Teresa Cristina, no Instagram.

"Desde que me conheço por gente, sempre brinquei carnaval. De avenida, tenho 25 anos de desfiles. É muito tempo, metade da minha vida dedicada ao carnaval, minha escola. Dá um vazio, uma tristeza. Já chorei", disse Vivi, que desfila há 25 anos. "Tem dias que fico mais sentimental e vejo vídeos e fotos. Aí choro, ligo para um amigo e a gente conversa", completou.

Por outro lado, ela confessa que não tinha como os desfiles acontecerem. "Não tem como colocar uma escola na avenida, mesmo com todo mundo vacinando até maio e junho. Não há tempo de ensaiar uma comunidade inteira. Melhor coisa foi adiar, deixar para o ano que vem".

