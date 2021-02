Rafa Kaliamann em foto atual e, ao lado, aos 11 anos de idade Reprodução Internet

Rio - Rafa Kalimann mostrou algumas fotos de sua infância no Instagram, na manhã desta sexta-feira, e fez piada com sua aparência na época. Na imagem, Rafa tinha apenas 11 anos e ainda era uma aspirante a modelo. "Pra vocês verem que a gente não tem que desistir", disse a musa, no Stories. Rafa também mostrou seu papel de entrada para fazer o primeiro teste em um estúdio de TV, em 2009.

Rafa Kalimann é influenciadora digital e foi uma das participantes que mais se destacou no "BBB 20". A beldade conquistou o segundo lugar no reality show da Globo. Rafa também foi aproveitada após o fim do programa e assinou um contrato com a emissora. Em breve, ela deve fazer a sua estreia como atriz.